Не пустили даже к больной матери: В «ДНР» не пропускают людей и патрули ОБСЕ

На временно неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области местные «власти» все чаще не пропускают людей и патрули ОБСЕ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 мая, сообщил начальник Краматорского пограничного отряда, полковник Анатолий Федорчук на брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

Он напомнил, что в данное время пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) не осуществляются. Людей пропускают в отдельных случаях, когда есть основания гуманитарного и социального характера. Такие решения принимаются командующим Операции объединенных сил (ООС).

«За период карантина, начиная с 22 марта, когда были приостановлены пропускные операции, по всей Донецкой области был осуществлен пропуск около 100 человек. Из них 55 человек – на въезд на контролируемую территорию и 47 человек – на выезд на временно оккупированную территорию», – отметил Федорчук.

По его словам, большинство операций пропуска было проведено 24-25 марта. После этого по Донецкой области было зафиксировано около 25-30 случаев, когда людей на украинских КПВВ пропускали на временно неподконтрольную территорию, а оттуда их возвращали обратно.

«Даже по вчерашнему дню, по КПВВ "Марьинка" было дано разрешение гражданкам Украины выехать на место постоянного жительства, где находится их больная мать, вместе с тем оккупационной властью они не были пропущены», – привел пример начальник погранотряда.

Он также добавил, что в целом со стороны «ДНР» стали чаще происходить случаи непропуска сотрудников ОБСЕ.

«За данный период по Донецкой области был 41 случай, когда патрули ОБСЕ не пропускались на оккупированную территорию», – сказал Анатолий Федорчук.