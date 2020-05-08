Цены на газ и рынки на карантине: Житель Луганска рассказал о ситуации в городе (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска проехал на легковом авто по городу. Запечатленными кадрами он поделился в соцсети.

«Центральный рынок по-прежнему закрыт. Прочитали объявление, что карантин до 12 мая, рынки не будут работать», – рассказал луганчанин.

Коммунальщики готовят город к 9 Мая: красят заборы, убирают улицы. Машин на улицах города, в отличие от маршруток – очень много. В парках людей практически нет.

Мужчина показал Театральную площадь. «Тут у нас все концерты и парады проходят, елка зимой стоит», – сообщил луганчанин.

Дальше он направился в Старый город, миновал Краеведческий музей, проехал по одной из известных улиц – Карла Маркса. Она сегодня выглядит неприглядно, взглядам прохожих предстают заброшенные и разрушенные здания.

Кроме того, луганчанин сообщил цены на бензин на автозаправке: за 1 л 92-го нужно заплатить 42 руб. (15 грн по местному курсу на 8.05.2020), 95-го – 44 руб. (16 грн).