«Физра» с видеофиксацией и безумные онлайн-уроки: Жительница Луганска рассказала, как в «ЛНР» дистанционно учат школьников

В «ЛНР» из-за карантина школьники уже более месяца учатся дистанционно. При этом в «республике» так и не разработали эффективные онлайн-уроки, в итоге – все зависит от родителей: если они могут ребенку объяснить новую тему – он в ней разберется. Но со старшеклассниками в этом плане – проблема. Об этом рассказала жительница Луганска Ирина, передает «Радио Свобода».

У женщины двое детей: сын учиться в начальной школе, дочь заканчивает 8 класс.

Ирина отмечает, что легче всего было с младшим. «Сразу после каникул, которые закончились в марте, нам скинули задание на неделю. Главное условие – завести новую тетрадь, поделить ее приблизительно на равные части на все предметы и писать там все: и конспекты, и домашнее задание. В пятницу тетрадку относили в школу, оставляли вахтерам, заводили новую тетрадь на следующую неделю. Но потом кто-то из родителей предложил просто фотографировать домашнее задание, отправлять на почту учителю – и все согласились. Так было легче, тем более, что к тому времени у нас ужесточили карантин», – рассказывает луганчанка.

«Домашку» делали, действительно, по всем предметам: от русского языка до физкультуры. «Вот именно "физра" была самой смешной "домашкой" в нашей семье. Тестирование было – прыжки в длину. Рисовали мелком в комнате разметку, снимали прыжки сына, потом монтировали, потому что видео должно было быть не больше трех минут, а у нас то шнурок развязался, то маме кто-то позвонил, то ребенок в туалет захотел, то молоко на кухне пыталось убежать. Было не до тестирования. Потом отправляли результат и видео прыжков учителю, нам сказали, что плохо видно разметку, куда именно прыгнул сын. Переснимали. Если в школе я физкультуру любила, то за время карантина возненавидела», – отмечает Ирина.

Стихи и песни учили и тоже записывали на видео, чтобы учитель видел, что сын действительно учится.

«Сложнее было с русским, украинским и "миром вокруг нас". Каждый день садилась и с ребенком все учила, объясняла, выполняли домашнее задание, отправляли учителю, ждали ответа, получали исправленный вариант, переделывали. У нас учитель задавал 1-2 упражнения на предмет. Если были ошибки, то просил сделать еще одно, чтобы исправиться и больше не допускать таких погрешностей. А у другого класса учитель задавал по 6-8 упражнений – и там родители просто выли. У нас обучение в день занимало 3-4 часа, у соседей – 7-8. Дети столько по времени даже в школе не учатся. А ведь у каждого родителя есть своя работа», – продолжила родительница.

Она считает, что учительница мало внимания уделяла ученику. Весь основной груз обучения лег на родителей. Учительница звонила раз в неделю и проверяла все знания по новому материалу за эти 7 дней, что-то исправляла, советовала искать видео-уроки в YouTube. «Вроде и с пониманием относилась, и в тоже время учитесь сами, я в вас верю. Что-то типа: "Денег нет, но вы держитесь», только про школу и учебу"», – сетует Ирина.

Старшая дочь учится в 8 классе, а это – геометрия, физика и химия. И если у родителя с этим предметом проблемы, то ребенок просто теряет почти месяц знаний.

В «республике» предприняли попытку создать онлайн-уроки, разместили ролики на сайте «минобразования». «Но эти онлайн-уроки оказались "безумием"», – характеризует Ирина.

Во-первых, в Луганске и так почти все учителя – пожилого или предпенсионного возраста. У них нет опыта проведения видеоконференций или Skype-уроков, и не каждый учитель может свой урок адаптировать под видеоформат. «Вот эти онлайн-уроки оказались либо просто презентацией, которую учителя проводят на открытых уроках – слайды меняются, а на фоне звучит голос, либо учитель решает одну-две задачи – и на этом тоже конец урока. Просто подумайте, уроки по физике, химии и алгебре идут 10-14 минут. Что за это время поймут дети?», – возмущается луганчанка.

Во-вторых, онлайн уроки появились спустя две недели после начала дистанционного обучения. Они не отвечают темпу учебной программы, так как идут с запозданием. «Вчера на сайте появилась информация для 4 классов, но младшая школа уже с 30 апреля – на летних каникулах. Все! Учеба закончилась! Кому вы эти видеоролики делаете?», – подчеркивает женщина.

В-третьих, у родителей создалось впечатление, что эти онлайн-уроки сделаны просто для того, чтобы «а у нас, как в Украине». «Серьезной информативности они не несут. Сделаны для галочки. Да и количество просмотров 40-200 человек за урок – показатель того, что это нововведение людям не зашло», – говорит Ирина.

У ее старшей дочери – еще целый месяц обучения. «И я понимаю, что на летних каникулах, когда закончиться карантин, мы будем заниматься с репетиторами, потому что очень много провалов. Самостоятельно не все темы удается вытянуть», – переживает мама.

Она дополняет, что многое зависит от учителя. Есть те, кто готовы постоянно быть на связи, и стараются помочь, есть – кто говорит, я работаю до 17:00, читайте материал. «При этом грузят детей так, что у родителей "мозг кипит". Складывается ощущение, что им просто говорят: валите "домашками", чтобы дети на улицу не выходили. А дети и так не выходят! Но материал не усваивается. Боюсь представить, что там у 9-го и 11-го классов», – продолжает луганчанка.

«Уровень образования, который идет дистанционно сейчас, просто ноль. Вот и получается, если хотите нормально знать: садятся, разбираются в теме мама и папа, потом объясняют все ребенку, потом вместе закрепляют знания», – резюмировала Ирина.