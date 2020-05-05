Правительство пока не видит возможности запустить междугородний транспорт, – Шмыгаль

Правительство пока не считает возможным возобновить работу междугороднего транспорта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Украинскому радио».

«Пока мы не видим возможности открыть междугородный транспорт. Городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал. Мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, об изменении его графика работы», – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что метро будут открывать на предпоследнем, 4-м этапе выхода из карантина в связи с высокой вероятностью заражения людей и быстрого распространения эпидемии в крупных городах.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что карантин в Украине продлили до 22 мая, однако на этом он не закончится.