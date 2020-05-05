«Жена там плачет»: Истории людей, чья жизнь в опасности из-за закрытия КПВВ

Из-за запрета на пересечение линии разграничения в период карантина, многие люди продолжают жить около украинских КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) в надежде, что поданную ими заявку удовлетворят. У многих по иную сторону линии фронта остались тяжело больные родные люди, передает «Радио Свобода».

Жительница поселка Седово Татьяна навещала детей и внуков в Мариуполе и теперь не может пересечь КПВВ с подконтрольной Украине территории Донецкой области. У ее мужа – почечная недостаточность, в «ДНР» мужчине отказали в гемодиализе и выписали домой. И теперь женщина переживает, что из-за закрытых КПВВ «могу не застать мужа живым».

«Мужа забрали в реанимацию, у него – почечная недостаточность. Ему нужно делать гемодиализ. А я же поехала сюда: внуки здесь и дети здесь. А потом вдруг этот карантин. Я как-то туда не успела выехать. И все», – поясняет женщина.

Мужу стало хуже, вызвали «скорую», забрали в больницу Новоазовска. «Там его откачивали, 5 дней капельницы ставили и взяли анализы. А он и так знает, что у него. Руки-ноги распухли, надо гемодиализ делать», – продолжает Татьяна.

Недавно супруга доставили в Донецк в больницу Калинина, но уже отправляют домой – ничем не могут помочь. «У него постоянная рвота. Там они ему, в Донецке, даже капельницу не поставили. Сказали: у нас нет гемодиализа. У нас 500 человек на гемодиализе в очереди стоит. Езжайте, куда хотите», – сетует жительница Селово.

Она подавала заявление на пропуск через КПВВ, предоставляла документы пограничникам. «И мне пришел ответ из погранслужбы: ждите, когда закончится карантин», – говорит женщина.

«Я все бумаги повезла, там же написано, что анализы уже никудышные, что ему нужны уколы, что он сам уже ничего не может. Пищу не может принимать. Ему какие-то там абсорбенты дают, чтобы он мог хоть какой-то суп есть», – говорит Татьяна.

Не может выехать домой и онкобольной Виктор. Его прописали в Сумской области, а сам мужчина живет в «ДНР». Дома Виктора ждет слабовидящая жена и дорогие лекарства.

«Я выехал из поселка Пролетарское Донецкой области. Я пенсионер, 1959 года рождения. И переселенец. Когда в 2014-м году объявили, что никто не будет получать пенсии, и надо делать статус переселенца, я поехал к брату, он живет в Сумской области, там хутор вымирающий. И начали оформлять, и прописали меня там», – поясняет мужчина.

Потом он вернулся домой в «ДНР». «Потом я заболел: у меня неагрессивная онкология. Сделали мне в Киеве операцию в Институте урологии. И мне каждые три месяца надо ездить на проверку, делать разные процедуры. Я в марте сделал последнюю процедуру. У меня еще дома лекарство лежит – оно 600 рублей стоит, пузырек в 40 граммов», – рассказывает пенсионер.

Чтобы вернуться домой он взял билет на 15 марта. «А 16-го уже приказ вышел, что не пропускают с украинской пропиской. У меня прописка украинская, сумская. А живу-то я там. И меня не пустили. Говорят, приказ вышел никого не пускать с пропиской украинской. Я объясняю, что у меня там жена осталась, она плохо видит. А я после операции. Нет. Сказали, езжайте, ждите, когда кончится карантин. Пришлось мне обратно ехать в Киев», – отмечает Виктор.

На подконтрольной территории он находится с начала марте: «В зимней одежде ехал, а теперь тут уже тепло».

«И я не знаю, что мне делать. Жена там плачет, на той стороне», – говорит мужчина.

Как сообщалось ранее, на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях.