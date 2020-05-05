На Донетчине восстанавливают больше 40 жилых домов и 2 школы в прифронтовой зоне

В Донецкой области продолжаются работы по восстановлению поврежденного обстрелами жилья и социальных объектов в прифронтовых населенных пунктах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 мая, сообщил заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Павел Челпых на брифинге в ДонОГА.

Он отметил, что с 1 апреля облгосадминистрация совместно с городами и районами планировала начать работы по восстановлению поврежденного жилья с привлечением сил ГСЧС. Однако из-за карантина привлечь спасателей не получается, поэтому работу продолжают силами органов местного самоуправления, при участии местных коммунальных предприятий и граждан.

«По состоянию на сегодня проводятся работы по восстановлению 43-х жилых домов в Ясиноватском, Волновахском, Бахмутском районах, Авдеевке, Марьинке, Красногоровке. Кроме того, продолжается работа по восстановлению зданий двух школ в Бахмутском районе – в Мироновке и Светлодарске», – рассказал Челпых.

Он также добавил, что сейчас проводится поставка шифера для восстановительных работ на склады в населенных пунктах вдоль линии разграничения. Закуплено дополнительно 20 тыс. листов шифера. Также запланировано приобретение 200 металлопластиковых окон для жилых домов, сейчас уже больше 50% из них направлены на места выполнения работ.