На неподконтрольном Донбассе проживает около 1,6 миллиона человек, – Резников

На неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей проживает около 1,6 млн человек, до 200 тысяч из них получили российские паспорта. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Lb.ua».

Он отметил, что точных данных о численности населения неподконтрольного Донбасса никто не знает.

«Приблизительно 1,6 миллиона. Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка 5-ти миллионов, в Луганской – около 2-х миллионов. Итого – 7. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало», – сказал Резников.

«По нашим данным, порядка 198-200 тысяч населения в ОРДЛО* получили российские паспорта. И наши "добрые" соседи на этом не останавливаются. Госдума отменила для украинцев, проживающих в ОРДЛО, госпошлину в 3500 рублей, которая уплачивается при оформлении гражданства Российской Федерации. Вот так они стимулируют получение паспортов. При этом через "сарафанное радио" доходит информация от таких "новоиспеченных россиян", что их за граждан РФ не воспринимают. В принципе, что было логичным», – отметил вице-премьер.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.