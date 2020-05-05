12 лет тюрьмы в «ЛНР»: Мужчина помогал переходить на украинскую сторону по программе «Тебя ждут дома»

В «ЛНР» мужчину «приговорили» к 12 годам тюрьмы по статье «госизмена». Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба «министерства госбезопасности ЛНР».

По версии «МГБ», бывший сотрудник «МВД ЛНР» Дмитрий Беликов перешел на украинскую сторону по программе СБУ «Тебя ждут дома». Согласно условиям программы, он был освобожден от уголовного преследования в Украине. После этого Беликов должен был помочь переходу на украинскую сторону по программе «Тебя ждут дома» иным сотрудникам «МВД ЛНР». Но мужчину задержали в «республике».

«Пособник СБУ Дмитрий Беликов приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены», – говорится в сообщении «МГБ ЛНР».

Дополняется, что с рядом лиц, пожелавшими воспользоваться программой «Тебя ждут дома», «проводятся дальнейшие следственные действия».