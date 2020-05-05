Для «МВД ЛНР»: В Луганске открыли очередной памятник (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Луганске сегодня, 5 мая, у входа в «МВД ЛНР» открыли памятник.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, памятник установлен в честь «пятилетия вручения боевого знамени МВД ЛНР». На композиции «знаменщик-полковник» принимает присягу у сотрудника «Беркута» («ОМОН»). «Памятник олицетворяет всю ту пятилетку, за которую создавалось министерство внутренних дел. Мне кажется, что у скульптора получилось, и он этот монумент воодушевил пятилетней судьбой, которая прошла с момента вручения боевого знамени», – так пояснил замысел «замминистра культуры ЛНР» Александр Корниенко.

Автором изваяния является луганский скульптор Александр Елизаров.

Высота памятника без постамента составляет около трех метров.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинской власти Донецке вместо предлагают поставить памятник Сталину в место памятника Шевченко, установленного в центре города.