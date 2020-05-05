ЮНИСЕФ передал медоборудование и средства защиты в Константиновскую инфекционную больницу (Фото)

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил первую партию медицинского оборудования и средств личной защиты для медицинского персонала на востоке Украины. Часть этой помощи сегодня, 5 мая, доставили в Константиновскую инфекционную больницу, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как отмечается, общая сумма помощи ЮНИСЕФ составила 16 млн грн и стала результатом тесного партнерства с бизнесом в Украине.

«ЮНИСЕФ готов поддержать учреждения здравоохранения по поставкам жизненно важных товаров в разгар пандемии COVID-19. Это оборудование поможет пациентам с тяжелыми расстройствами дыхания, а также врачам, которые неустанно выполняют свою работу в опасных условиях. Мы также благодарны за вклад наших партнеров из частного сектора, которые сделали эту помощь возможной», – подчеркнула глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

В рамках первой части помощи Константиновская инфекционная больница получила 4 кислородных концентратора, 10 пульсоксиметров, стратегический запас бутилированной питьевой воды в количестве около 5 тыс. литров, а также средства личной защиты для медицинских работников.

Вскоре ЮНИСЕФ планирует передать кислородные концентраторы и пульсоксиметры еще 4-м больницам Донецкой области.

В целом кислородные концентраторы получат 19 учреждений здравоохранения Донецкой и Луганской областей, включая больницы и центры первичной медико-санитарной помощи. Каждое из устройств поможет одновременно удовлетворить потребности почти 200 больных коронавирусом, которые имеют тяжелую дыхательную недостаточность, а затем приборы могут использоваться для интенсивной терапии легочных расстройств.

ЮНИСЕФ тоже поддержит комплектами индивидуальной защиты и санитайзерами ПЦР-лабораторию в Донецкой области, которая осуществляет тестирование на коронавирус.