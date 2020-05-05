Донетчина: Освобожденные из плена проходят реабилитацию и восстанавливают документы (Фото)

12 украинцев из числа тех, кто был освобожден в ходе обмена пленными 16 апреля, проходят реабилитацию в городе Николаевка (Донецкая обл.) – в Славянской районной больнице. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что кроме медицинской и психологической помощи они получают социальное и юридическое сопровождение. «Сотрудники департамента социальной защиты Донецкой облгосадминистрации, представители миграционной службы и специалисты Донецкого областного центра социальных служб провели анкетирование и определили потребности людей – в восстановлении документов, получении жилья. Отдельные документы смогли выдать уже на месте – с помощью мобильного офиса», – сказал глава области.

«Тем де людям, кому требуется дополнительная подготовка и детальная обработка информации, документы выдадут в ближайшее время – необходимые запросы уже передали в соответствующие службы и ведомства», – резюмировал Кириленко.