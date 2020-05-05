Представитель ООН призвал возобновить пропуск через линию разграничения на Донбассе

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу призвал открыть линию разграничения на Донбассе, которая перекрыта из-за карантина, передает «Deutsche Welle».

«С тех пор, как введен карантин, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на эту неподконтрольную территорию. Мы также не можем отправить туда гуманитарную помощь, кроме помощи, связанной с пандемией COVID-19. Мы вместе с другими международными организациями пока отправляем туда средства дезинфекции и индивидуальной защиты, ВОЗ и Красный крест предоставляют медицинское оборудование», – рассказал Матеу в интервью изданию.

По его словам, второй важный аспект – это необходимость открыть пересечение линии разграничения для гражданского населения.

«Есть немало людей, которые "застряли" по другую сторону. Например, люди, которые накануне закрытия пунктов пропуска поехали навестить родственников и теперь уже больше месяца не могут вернуться домой. Кроме того, есть немало пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории, которые до закрытия линии разграничения регулярно ездили на подконтрольную территорию получать пенсию. Сейчас они не могут ее получить», – подчеркнул представитель УВКБ ООН.

Он отметил, что на некоторых пунктах пересечения линии разграничения отделения «Ощадбанка», в которых можно получить пенсию, находятся сразу за шлагбаумом пограничников. Например, такое отделение есть в Станице Луганской.

«Стоит открыть мобильные отделения "Ощадбанка" в других пунктах пропуска, чтобы люди могли забрать пенсию и не ехать для этого в город. Если же люди захотят посетить родственников в Киеве или в других регионах, для этого, очевидно, должны действовать те же предписания по самоизоляции, действующие при пересечении границ, такие, как самоизоляция на 2 недели», – сказал Матеу.

Он также добавил, что получение пенсии – право человека, которое он заработал многими годами труда, и люди не виноваты в том, что они оказались на территории, неподконтрольной правительству.

«Мы стараемся убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации как внутренне перемещенного лица для получения пенсии. Людей только заставляют получать фиктивный статус переселенца, чтобы реализовать свое право на заработанную пенсию. Я надеюсь, что пандемия может заставить правительство пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также для реализации прав граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории», – заключил представитель УВКБ ООН.