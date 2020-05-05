Будут экстрадировать: В Украине заочно арестовали Януковича

Печерский районный суд Киева 4 мая заочно избрал президенту Украины (2010 – 2014 гг.) Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что уголовное производство в отношении Януковича было начато 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украина).

В данном уголовном деле расследуются обстоятельства захвата Януковичем в период сентября – октября 2010 года государственной власти путем действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины. В частности, эти полномочия были расширены путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года внесены изменения.

«Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении В. Януковича процедуру экстрадиции», – акцентируют в Офисе генпрокурора.

Напомним, что Виктор Янукович бежал из Украину в Россию в начале 2014 года. До сих пор в неподконтрольном украинской власти Донецке сохранилась его усадьба.