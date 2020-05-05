Ущерб на 122 миллиона: На Донетчине госрегистратор вывела имущество из собственности банка

Служба безопасности Украины в Донецкой области разоблачила государственного регистратора Никольской райгосадминистрации, которая незаконно вывела из собственности одного из госбанков землю и недвижимость. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, осенью 2019 года чиновница несанкционированно внесла изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

«Она незаконно отменила право собственности одного из государственных банков на земельные участки в размере 27,8 гектаров и нежилые здания и сооружения общей площадью более 70 тыс. кв. м. Своими действиями регистратор нанесла ущерб государству на общую сумму 122 млн грн», – говорится в сообщении.

Незаконные действия госрегистратора отменили, право собственности госбанка на имущество было возобновлено.

Досудебное расследование завершилось. По его результатам в суд направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 362 («Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней») Уголовного кодекса Украины.