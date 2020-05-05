Для нас априори все – ВИЧ-инфицированы: Хирург рассказал о проблемах медиков Мариуполя в условиях карантина

Наибольшее число зараженных коронавирусом в Донецкой области приходится на Мариуполь. Последняя вспышка инфекции связана здесь с массовым заболеванием медиков областной больницы интенсивного лечения, куда на операцию поступил пациент без внешних признаков заражения COVID-19. При этом у медработников Мариуполя сейчас есть проблемы, связанные не только с коронавирусом. Об этом на условии анонимности сообщил хирург одной из мариупольских больниц, так как чиновники от медицины не разрешают медикам общаться с журналистами, передает «Радио Свобода».

Он уточнил, что при поступлении пациента в хирургию, ему делают экспресс-тест на коронавирус только в случае, если у медиков есть подозрение на заражение. Если заведомо известно о наличии у больного COVID-19, то на операцию его везут в специальную больницу.

«Если мы что-то подозреваем, экспресс-тесты делаются, плюс есть инфекционист, который осматривает больных при поступлении. Если поступает заведомо инфицированный больной, и у него острый аппендицит, для этого специально оборудована 9-я городская больница, такие больные отправляются туда и там оперируются. Там уже предусмотрены все защитные средства, чтобы выполнить операцию», – рассказал хирург.

Мужчина отметил, что его коллеги не испытывают особого страха заразиться коронавирусом, в силу профессии. «Мы работаем, как у нас было раньше. Априори мы считаем, что все больные ВИЧ-инфицированы или все больны гепатитом. Если у больного не подтвержден статус, то мы должны одевать при том же осмотре маску, экран, халат определенной защиты. Вот в таком ключе в данной ситуации мы должны работать. Ведь инкубационный период длится две недели, даже сам больной может не знать, что он заражен или является носителем этого вируса», – прокомментировал он.

Медик пояснил, от чего зависит выздоровление коронавирусного больного: «Если нормальная иммунная система, то она должна справиться с этим вирусом. На пятый – седьмой день должны выработаться интерфероны и антитела к этому вирусу, и организм должен уже сам его уничтожать. Но надо учесть, что есть еще сопутствующие болезни, приобретенные во время жизни, это может внести свои коррективы. Поэтому пословица "В здоровом теле – здоровый дух" очень актуальна».

Кроме коронавируса и карантина медики сейчас столкнулись с реальными проблемами второго этапа медицинской реформы, который стартовал в Украине с 1 апреля. Введена новая схема оплаты и финансирования. На все медучреждения выделяется сумма значительно меньшая, чем в прошлом году. Недостающие средства больницы должны зарабатывать сами.

«Это не то, что больной платит или что-то еще. Тот же аппендицит, к примеру, стоит 5 "рублей", имеет свой ценник, холецистит, грубо говоря, – 10 "рублей". Вот сколько мы больных пролечим, столько нам дополнительное финансирование и будет. К той сумме, которая изначально заложена в бюджете, это будет дополнительно выделяться от Национальной службы здоровья (НСЗУ). Это стимулирует лечебные учреждения оказывать более квалифицированную и качественную услугу для того, чтобы народ шел именно в данное лечебное учреждение», – пояснил хирург.

Но с введением карантина, согласно распоряжению Минздрава, были приостановлены все плановые операции, соответственно больницы не могли дополнительно «зарабатывать». Частично проводить плановые операции разрешили с 5 мая. При этом экстренная помощь, в том числе, и операционная, предоставлялась все время.

«Карантин, естественно, нам все поломал. Но Минздрав пообещал на период карантина финансировать нас по принципу, который был до 1 апреля. Потому что деньги пока есть у больницы, процентов на 80 от потребности. Но это только начало года. Мы можем сейчас их "съесть", они у нас закончатся к октябрю или ноябрю и потом под конец года мы будем сидеть без финансирования», – сетует мариупольский медик.

Он дополняет, что финансирования недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать полноценное лечение больного – ему все равно приходится приобретать какие-то медикаменты, расходные материалы за свои деньги.