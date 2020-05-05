Президент назначил стипендии спортсменам-паралимпийцам Донетчины и Луганщины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров за спортивные достижения в 2019 году. Указ № 164/2020 от 4 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

В перечень стипендиатов вошли 11 спортсменов и 5 тренеров из Донецкой области и 1 спортсменка из Луганщины.

На Донетчине ежемесячное денежное поощрение в размере 12 тыс. грн получат чемпионы мира по плаванию Сергей Клипперт, Виктор Смирнов, Андрей Трусов, а также Ярина Матло и ее тренер Виктор Вангельев.

Стипендия в размере 9 тыс. грн назначена серебряному призеру чемпионата мира по легкой атлетике Юлии Павленко и ее тренеру Вячеславу Поньке, а также серебряному призеру чемпионата мира по плаванию Ярославу Семененко и его тренеру Борису Соколову.

Ежемесячное денежное поощрение в размере 7 тыс. грн будут получать: Александр Комаров и Василий Крайник – бронзовые призеры чемпионата мира по плаванию, Марина Погорелова – чемпионка Европы по дзюдо, Даниил Самороков – чемпион Европы по легкой атлетике. Такая же стипендия назначена Василию Лысенко – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру Александра Комарова, Наталии Василенко – тренеру Даниила Саморокова, Александру Земечеву – тренеру Марины Погореловой.

В Луганской области чемпионка Европы 2019 года по каратэ Карина Янчук будет получать стипендию в размере 7 тыс. грн.