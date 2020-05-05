В Донецкой области коронавирусом заболели уже 35 медиков

В Донецкой области с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 35-ти медицинских работников. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Всего на сегодня был подтвержден диагноз COVID-19 у 35-ти медицинских работников. Это врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки. Большинство из них находится дома на амбулаторном лечении», – сказал Педенко.

Он также сообщил, что в областной больнице интенсивного лечения, где в конце апреля произошла вспышка коронавируса, уже обследовано большинство медицинского персонала.

«Обследование продолжается. Вчерашний день – тому подтверждение, 3 новых случая – это, к сожалению, 3 медработника областной больницы», – отметил Педенко.

Он добавил, что за весь период выздоровели 3 медработника.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 мая в Украине коронавирусом заболели 12 697 человек (1 875 – выздоровели, 316 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 84 случая COVID-19 (14 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 38 случаев (8 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 133 случая COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека).