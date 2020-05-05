За взятку или через лес: Бывший представитель «МИДа ДНР» решил пробраться в Минск на парад 9 мая

Бывший представитель «министерства иностранных дел ДНР» Константин Долгов решил пробраться из России в Минск на парад Победы, так как празднование 9 мая в Донецке отменили. Об этом он сообщил в соцсети, где ищет единомышленников для «путешествия».

«Год назад мы планировали на 9 мая быть в Донецке. Но вирусная истерия стерла эти планы в порошок: власти ДНР вынуждены следовать в фарватере за Кремлем. Парад в Донецке отменили. Единственный парад Победы в этом году состоится – кто бы мог подумать? – в Минске. Мы с женой думаем ехать. Если у кого-то такие же намерения – напишите в личку, обсудим возможные маршруты и детали. Ведь туда еще добраться как-то надо (и обратно потом тоже)», – пишет Долгов.

Участники дискуссии напоминают, что хоть российско-белорусская граница не закрыта на карантин, но при ее переходе нужно будет 14 дней провести в обсервации – то есть на парад он не успеет попасть. На что Долгов ответил, что будет переходить нелегально через лес. «Мы все узнали уже, будем переходить через лес!.. В конце концов можно откупиться», – добавил он.

Как сообщалось ранее, из-за карантина от проведения парада 9 мая отказалась Россия, затем – «ДНР», а после – и «ЛНР». Отмечают, что парад, приуроченный к 75-летию Победы, обязательно состоится, но позже. А вот в Беларуси парад в этом году состоится.

Напомним, что Константин Долгов родился 18 октября 1979 года в Донецке. После окончания вуза в Харькове остался там жить, работал в местных СМИ. Весной 2014 года стал одним из лидеров Антимайдана в Харькове. В апреле был задержан СБУ, спустя месяц отпущен под залог. Сразу покинул Харьков и переехал в Донецк, где принимал активное участие в местных событиях на стороне «ДНР».

В 2015 году он был назначен представителем «министерства иностранных дел ДНР» в России. Но в 2016 году после ряда переворотов в «ДНР», свержения «группы Пургина», Павла Губарева, Романа Лягина, отстранения коммунистов и пр., Долгов был также отстранен от «должности». В «ДНР» Долгову отказали даже в выдаче «республиканского паспорта». В итоге, он был вынужден покинуть «республику» и последние годы живет в России.