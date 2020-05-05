В плену «Л-ДНР» находятся 214 человек, – СБУ

По состоянию на 30 апреля, в «Л-ДНР» числятся как незаконно лишенными свободы 214 человек. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

«Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач», – пояснили в СБУ.

«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек», – говорится в сообщении.