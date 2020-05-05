Как будут работать кафе и парки: Минздрав опубликовал требования

Министерство здравоохранения Украины обнародовало противоэпидемические требования, которые будут действовать после ослабления карантина для кафе, ресторанов, а также парков и открытых зон отдыха. Соответствующее распоряжение главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко об общественном обсуждении данных правил опубликовано на сайте МОЗ.

Основные требования к работе кафе и ресторанам с 11 мая предусматривают следующее:

проведение температурного скринига всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 градуса – сотрудника обязаны не допускать к работе, также как и людей с признаками респираторных заболеваний;

на входе необходимо разместить антисептики;

обслуживание разрешается исключительно навынос по предварительным заказам и / или на летних площадках под открытым небом при условии расстояния между столами не менее 1,5 м, а за каждым из них может размещаться 1 или 2 человека;

вход клиентов в помещение категорически запрещается, заказы принимаются дистанционно или через специально оборудованное окно;

меню должно располагаться рядом с местом выдачи заказов, давать меню клиентам нельзя;

место проведения расчетов должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом;

заказы должны выдаваться исключительно в одноразовой посуде и закрытой таре;

администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения очередей;

работники должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, одноразовые перчатки), а работодатель должен обеспечить их 5-дневный запас и организовать контроль за выполнением этого правила;

людей из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями) необходимо временно отстранить от работы;

до и после открытия, а также каждые 2 часа помещение следует обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами.

С 11 мая позволят посещать парки, скверы, открытые спортивные площадки.

В соответствии с требованиями, в парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, а также обеспечено наличие жидкого мыла и антисептиков на входах, регулярная уборка и дезинфекция. Запрещено проведение организованных и развлекательных мероприятий, а также работа аттракционов.

При этом посетители имеют право: