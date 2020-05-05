С зарплатами до 10,5 тыс. грн: В Мариуполе создают новые рабочие места в коммунальной сфере

Для жителей Мариуполя в рамках проекта «Опрятный город» открыли дополнительные вакансии с зарплатами до 10,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В рамках данного проекта в городе планируют создать 390 новых рабочих мест.

Как уточнил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, город готовится к выходу из карантина и рассчитывает на поддержку государства в вопросе создания новых рабочих мест. «Готовим новые рабочие места. Мы надеемся получить финансовую поддержку со стороны государства. Уровень зарплат будет до 10,5 тыс. грн. Это будут простые работы, не требующие специального образования», – пояснил он.

Так, на данный момент сотрудников набирают в следующие коммунальные предприятия: