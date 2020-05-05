Шили военную форму для «ДНР»: Супругам из Макеевки грозит до 10 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины направила в суд материалы дела в отношении двух коммерсантов из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.), которые шили военную форму для членов незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что до 2014 года предприятие супругов в Макеевке занималось пошивом рабочей одежды. При «ДНР» они переориентировалась на новых «заказчиков»: перерегистрировали предприятие в «республике» и регулярно платили местные «налоги».

«В течение 2015-2019 годов они выполнили ряд договоров на поставку формы и амуниции боевикам почти на 2 миллиона в гривневом эквиваленте. Материалы для пошива одежды они нелегально завозили в ОРДЛО из России через неподконтрольный Украине участок границы», – говорится в сообщении.

Следователи СБУ инкриминируют супругам совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Коммерсантов объявили в розыск. Обвинительный акт направлен в суд в Ивано-Франковской области.