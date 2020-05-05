В Мариуполе разрешили открыть 14 рынков

В Мариуполе выдали разрешение на работу 14 рынков, но на них, выполняя все требования карантина, будут работать меньше 10% торговых мест. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил заместитель городского головы Сергей Орлов на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, разрешение об открытии имеют и уже функционируют 11 рынков.

«Еще три рынка прошли проверку и также получили разрешение на работу с завтрашнего дня. Таким образом, завтра будет разрешена работа субъектов хозяйствования на 14-ти рынках», – сказал Орлов.

Заместитель мэра отметил, что помимо рынков, рассматриваются индивидуально все торговые объекты. «Это стационарные торговые места на крытом рынке или в открытых рядах. Для всех установлены жесткие требования, и постоянно производится проверка их выполнения», – уточнил Орлов.

Он также добавил, что подтверждение на работу получили всего 548 торговых объектов из 5941 в целом на рынках, то есть меньше 10% могут работать в условиях карантина.

Кроме того, по открытым рынкам в городском совете рассматривают заявки на дополнительные 127 торговых мест.