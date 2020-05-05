Скажем спасибо врачам: в Украине стартовала акция #Дякуємомедикам

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» запускает специальный проект #Дякуємомедикам. Это акция, в фокусе которой – ежедневный подвиг людей в белых халатах. Фонд и телеканал призывают сказать спасибо украинским врачам за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

Каждый шестой украинец с подтвержденным диагнозом COVID-19 – медицинский работник. Уже свыше 2300 врачей и медиков инфицированы опасным заболеванием. Это именно те люди, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

Несмотря на высокий риск заражения, десятки тысяч докторов, санитаров, фельдшеров, лаборантов и медсестер продолжают спасать жизни украинцев в условиях эпидемии.

Фонд Рината Ахметова с февраля помогает в борьбе с эпидемией COVID. В полной координации с Минздравом были определены три главных направления помощи: средства индивидуальной защиты для врачей, экспресс-тесты и самое важное оборудование (анализаторы для лабораторий и аппараты ИВЛ для реанимаций).

«Мы делаем все, чтобы их работа была безопаснее. А еще всякий раз, когда мы передаем необходимое оборудование или тесты, мы говорим – спасибо. Потому что их работа – настоящий подвиг ради каждого из нас. В борьбу включены тысячи врачей и медсестер. И чтобы слова благодарности могли услышать все, мы хотим говорить их каждый день до конца карантина. На всю страну. И мы говорим спасибо всем врачам без исключения», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

В рамках проекта #Дякуємомедикам Фонд Рината Ахметова и телеканал «Украина» расскажут всей стране истории героев, подвиги которых часто остаются незамеченными.

«Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!», – отметили в пресс-службе.