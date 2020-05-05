18-летнего парня пытали 4 часа: На Донетчине будут судить троих полицейских из Краматорска

Трое оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорска предстанут перед судом за пытки 18-летнего парня. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Следствием установлено, что в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса лица в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества.

После того, как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали иные два правоохранителя. Без предъявления каких-либо требований полицейские начали избивать потерпевшего, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не был причастен.

«С целью получения признания, заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для полицейских результату», – говорится в сообщении.

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении данных оперуполномоченных. Правоохранители обвиняются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.