«Будем надеяться, кто-то приедет»: Лукашенко пригласил Зеленского на парад Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств, которые раньше входили в состав СССР, приехать в Минск на парад Победы. Соответствующее приглашение он озвучил сегодня, 5 мая, во время общения с представителями СМИ, передает белорусское издание «Белта».

«Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут – мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде», – заявил Лукашенко.

По его мнению, «правильно было бы собраться в Минске».

«Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар, и где оставшиеся старики и дети почти 4 года жили в болотах, лесах, землянках. Это самая пострадавшая республика – живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас», – подчеркнул белорусский президент.

Как сообщалось ранее, из-за карантина от проведения парада 9 мая отказалась Россия, затем – «ДНР», а после – и «ЛНР». Отмечают, что парад, приуроченный к 75-летию Победы, обязательно состоится, но позже. А в Беларуси парад в этом году состоится.