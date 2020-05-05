Семь шкур с украинского экспорта: В Украине портовый сбор в 2-3 раза выше, чем в иных странах (Видео)

Базовые «валютные» отрасли экономики Украины находятся под налоговым давлением. При этом правительства разных стран своих промышленников поддерживают – снижают налоги, дают госдотации. Украинские аграрии и металлурги просят правительство уменьшить портовые сборы и пересмотреть соглашение, которое им навязывает «Укрзализныця», передает телеканал «Украина».

Сейчас на мировых рынках конкуренция жесткая, как никогда. Спрос на автомобили упал, строительство едва движется, металл и руда не в цене. Торговать сейчас могут только те производители, у кого самая низкая себестоимость товара. А украинское производство недешевое, причем до 40% себестоимости – это транспортные расходы предприятий.

Промышленники акцентируют, что перевозчики-госмонополисты «Укрзализныця» и порты не бедствуют. «Мы конкурируем со странами, которые действительно защищают собственную промышленность. Ежегодно только наш горно-металлургический комплекс теряет почти миллиард гривен за счет необоснованно высоких портовых сборов», – отмечает председатель федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Например, чтобы сухогруз типа «кейпсайз» зашел в порт Циндао в Китае, владельцы должны заплатить 107 тыс. долл. Примерно столько же в порту Тубарао в Бразилии. Портовый сбор в европейском Роттердаме станет в 153 тыс. долл. Украинские же порт «Южный» взимает почти вдвое больше – 348 тыс. долл.

Портам нужно развитие, а значит – деньги. Но им от заработка остается сама пена на причалах. «Не более, чем 23% от сумм, собранных в результате портовых сборов, они используются по целевому назначению – то есть на инвестиции в портовую инфраструктуру», – говорит Сергей Беленький.

Специалисты компании «Нибулон», одного из крупнейших зернотрейдеров, уверены, что чем ниже цены будут в госпортах, тем больше заработают фермеры. «Уменьшение затрат логистики на 30%. Только по двум культурам – пшенице и кукурузе – дополнительно фермеру Украины можно будет заработать 1,6 млрд долл.», – поясняет Михаил Резак, заместитель гендиректора компании «Нибулон».

Два года назад промышленная продукция подорожала на 14%. Железная дорога сразу подняла расценки на перевозки – тоже на 14%. В 2019 году производители уменьшили цены. А госмонополист снова хочет повысить свои тарифы.

«Железная дорога решает свои проблемы с помощью своих клиентов. К сожалению, реформа "Укрзализныци" идет в тупик. Причина – в людях. Люди, которые работают на железной дороге, – к сожалению, не занимаются стратегическими вопросами. И они вообще не смотрят вперед. Они решают вопросы операционные, ежедневные. Это касается и правления, и набсовета», – считает Владимир Шульмейстер, первый заместитель министра инфраструктуры Украины (2014-2015 гг.).

Привести в порядок тарифы – самое малое, что может сделать Министерство инфраструктуры.

«Государство должно не то что давать, а просто не брать, – уменьшить то, что оно отнимает у предприятий. Очевидно, что в этом случае более правильным был бы шаг снижения этих затрат, и чтобы сделать экспорт этой продукции более рентабельным», – уверен экономический эксперт Борис Кушнирук.

Он отмечает, что если аппетиты госмонополистов не обуздать, то Украина меньше будет продавать за границу. Это будет удар по курсу гривны и бюджету страны. Тогда экономические трудности более болезненно отразятся на каждой семье в Украине.

Новые условия перевозки грузов, которых хочет установить «Укрзализныця», находятся на рассмотрении у чиновников до лета. Осталось меньше месяца, но переговоров чиновники с промышленниками не ведут.