Пока удается сдерживать попадание коронавируса в зону ООС, – министр обороны

В Вооруженных силах Украины сдерживают попадание коронавирусной инфекции COVID-19 к военнослужащим–участникам Операции объединенных сил (ООС). Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает «УНИАН».

«Откровенно говоря, нам сегодня удалось не допустить попадания коронавируса в район Операции объединенных сил, и это самое главное. Потому что если бы мы имели у нас случаи попадания коронавируса в состав Вооруженных сил, выполняющих задачи в районе ООС, это было бы, скажем так, очень плохо», – заявил Таран.

По его словам, в ВСУ пока удается сдерживать коронавирус.

«На сегодня, со вчерашнего дня, ситуация даже улучшилась. У восьми военнослужащих в Харькове, у которых предыдущие тесты обнаружили коронавирус, тесты оказались ошибочными, поэтому в настоящее время общее количество [заболевших] даже снизилось», – сказал министр.

Также он добавил, что каждый день люди выздоравливают. «Большинство случаев коронавируса связано с тем, что военнослужащие – тоже люди и общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания», – заявил Таран.