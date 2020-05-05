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Послы 8-ми стран попросят Украину не менять «зеленый тариф» (Видео)

ТК "Украина" 05.05.20 21:32

Дипломаты вступились за инвесторов. Послы 8-ми стран попросили украинского премьер-министра не менять «зеленый тариф», передает телеканал «Украина».

Цена, за которую солнечные, ветряные станции и работающие на биотопливе должны продавать свою электроэнергию, должна сохраняться еще 10 лет. Но правительство уже несколько месяцев пытается пересмотреть обязательства, которые Украина давала ранее.

При этом в украинскою альтернативную энергетики свои капиталы инвестировали иностранцы. Поэтому дипломаты решили вступиться за своих соотечественников-бизнесменов. Если украинские чиновники изменят правила и не сдержат свое слово, то предприниматели рискуют не вернуть свои деньги, за которые они строили станции. Инвесторы неоднократно заявляли, что будут судиться и требовать от Украины сотни миллионов долларов компенсации.

«Мы призываем вас не вносить обратных изменений в законы и правила, которые обеспечивают иностранным инвесторам гарантированную основу для их инвестиций. Опыт многих стран свидетельствует, что такие поправки к уже действующим положениям, включая любые обратные действия, существенно и на длительный срок подрывают доверие иностранных инвесторов», – отмечают в своем обращении дипломаты.

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