Не растерялась: В Мариуполе женщина сама задержала напавшего на нее грабителя

Жительница Мариуполя задержала грабителя, который посягнул на ее деньги. За совершенное преступление мужчине грозит до 4-х лет лишения свободы. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области.

В Центральный отдел полиции Мариуполя с сообщением о том, что ее ограбили, обратилась местная жительница, которая работает на пункте приема вторсырья.

«По словам женщины, к ней на работу пришел знакомый. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина, схватив со стола деньги, пытался убежать. Потерпевшая не растерялась и остановила грабителя собственноручно, а затем вызвала на место происшествия наряд полиции», – рассказали правоохранители.

Нападавшим оказался местный житель, 1990 года рождения.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.