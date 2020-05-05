В Славянске начали ремонтировать общежитие для переселенцев

В Славянске (Донецкая обл.) начаты работы по капитальному ремонту здания общежития по ул. Кольцевая, 2а, в котором планируют размещать переселенцев. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«Славянским городским советом заключен договор с подрядной организацией ООО "ИНТЕР-норма", и с начала мая месяца текущего года начаты работы по реализации масштабного проекта по капитальному ремонту (модернизации) коммунального общежития по Кольцевая, 2а, для размещения внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Финансирование работ осуществляется в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.

Как отмечают в горсовете, реализация проекта позволит отремонтировать жилые, служебные и санитарные помещения общежития, провести замену инженерных коммуникаций и осуществить мероприятия по энергосбережению.

Напомним, общежитие по ул. Кольцевая, 2-а ранее было ведомственным общежитием ПАО «Славтяжмаш», сейчас находится в коммунальной собственности города. Общая площадь – 4 743 кв. м, количество комнат – 216. Первый транш от Европейского инвестиционного банка в размере 48,8 млн грн поступил в апреле 2018 года, тогда же на сопровождение проекта из горбюджета было выделено 950 тыс. грн. В 2019 году по данному проекту проводились процедуры согласования и тендеры.