Грант на 1700 долларов: МОМ предлагает жителям Донбасса получить IТ-образование

Международная организация по миграции (МОМ) объявила грант для переселенцев и местных жителей подконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В рамках проекта можно пройти курсы по IТ-технологиям, приобрести оборудование, но при этом нужно реализовать волонтерский IТ-проект в своей громаде. Об этом сообщается на сайте МОМ.

В частности, проект предусматривает предоставление грантов для 100 участников:

оплата профессиональных курсов по информационным технологиям и в касательных сферах – до 700 долл. США;

приобретение IТ-оборудования (например, ноутбука, настольного компьютера, графического планшета, программного обеспечения и т.д.) стоимостью до 1000 долл. США для обучения и дальнейшей работы.

Курсы должны проходить онлайн и длиться не больше 6-ти месяцев. Примерами избранных направлений могут быть веб или графический дизайн, цифровой маркетинг, программирование, копирайтинг – все те современные специальности, позволяющие работать дистанционно.

Потребность в запрашиваемом оборудовании должно быть надлежащим образом обоснована. Финальное решение о конкретной модели или технических параметрах предоставленного оборудования будет принимать МОМ.

После завершения курсов участники должны реализовать в своей громаде волонтерский проект, применив полученные знания и навыки. Например, это может быть запуск онлайн-карты со всеми аптеками населенного пункта, создание или обслуживание сайтов городского или сельского советов, разработка брендбука для местной общественной организации. «Список не ограничен: главное, чтобы проект приносил пользу вашей громаде и ее жителям», – отмечают организаторы.

Требования к заявителям:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и местные жители, проживающие в Донецкой или Луганской областях. Предпочтение будет отдаваться жителям населенных пунктов, расположенных в 20-километровой зоне от линии разграничения;

возраст от 18 до 35 лет;

желание профессионально развиваться в IТ и касательных сферах, получить соответствующее образование и применить новые знания на пользу своей общины.

При отборе участников будут учитываться такие критерии, как образование, предыдущий профессиональный опыт, место проживания, потенциальная польза для общества от предложенного волонтерского проекта, обоснованность потребности в обучении, социально-экономический статус заявителя и т. п.

Не допускается к участию заявитель, если он или член его / ее домохозяйства уже получал любой грант на развитие бизнеса или профессиональное обучение от МОМ или других организаций.

Более подробнее о гранте можно узнать на сайте МОМ, здесь же можно подать документы на участие.