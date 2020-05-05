Не менее, чем на 50%: Глава Минздрава пообещал повышение зарплат медикам

Медицинским работникам с 1 июля 2020 года повысят зарплаты не менее, чем на 50%. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

Как отмечается, данная инициатива направлена на выполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского.

«Медицинская реформа в измененном виде будет предусматривать улучшение качества и доступности медицинских услуг. Украинцы, позвонив в 103, обязательно получат качественную помощь в течение 10-20 минут. При этом мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получать существенное увеличение заработной платы. Не менее, чем до 50%», – заявил Степанов.

Как подчеркнул министр здравоохранения, для того, чтобы повысить зарплаты всем 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн.

«Это будет сделано с 1 июля 2020 года за счет государственного бюджета Украины. Для этого мы будем обращаться и к правительству, и в Верховную Раду относительно внесения изменений», – резюмировал Степанов.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская реформа в нынешнем виде грозит катастрофическими последствиями для украинцев.