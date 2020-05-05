Все требования выполнить невозможно: Почему на Луганщине открылись только два рынка (Видео)

По состоянию на сегодня, 5 мая, в Луганской области из 22 рынков возобновить работу смогли лишь два.

Один из открывшихся рынков – в Рубежном. Но продавцы жалуются – покупателей мало.

Местные жители признаются, что и зашли бы – но побаиваются после полуторамесячного перерыва. «Я туда не пойду, сейчас там брать нечего. Например, мясо – сколько оно у них лежало? А рыба? Что с них – только коптить», – говорит пенсионерка Лидия.

Тем же, кто решился прийти на городской рынок – меряют температуру, проверяют наличие маски и предлагают продезинфицироваться руки.

У каждого продавца на рабочем место должно быть минимум 3 маски на день, антисептик и перчатки. А витрину должен заслонять прозрачный экран. Еще одно требование – не больше одного человека на 10 кв. метров. Представители госпродпотребслужбы заверяют, что будут проверять выполнение условий ежедневно.

Но некоторые требования выполняются формально. Например, бесконтактный градусник при проверке входящих показывает температуру в 34,3 градуса. «А мне сказали – 35 градусов. Я аж растерялся, говорю, что чувствую себя нормально», – рассказал дедушка.

«Сегодня на рынок вышли где-то 50 торговцев. Сотрудники рынка (администрация, уборщики и др.) тоже до этого находились в бесплатных отпусках. Жить уже нет за что», – отметила администратор рынка Татьяна Коробкина.

Но большинство торговых мест пока еще остаются за запретной лентой – продавать одежду и промтовары пока еще запрещено. Хотя такая торговля тоже ведется, незаконно, рядом с рынком. «Торгую здесь уже недели две. Поневоле. Денег же нет, а жить-то надо», – признается продавец Николай.

А в Северодонецке из 4-х рынков ни один не был полностью готов к открытию. Продавец овощей Геннадий поясняет, что не успели подготовить защитные экраны для витрин: «Может, если завтра-послезавтра они подготовят, тогда откроют».

Въезд на территорию рынков охраняет кордон полиции, чтобы не прорвались торговцы с аграрных районов области.

Руководители рынков отмечают, что невозможно выполнить все возложенные требования. «Как вы представляете себе – защитный экран при торговле овощами с фуры? Мы со своей стороны, как рынок, полностью организовали площадку для торговли – закупили дезинфицирующие средства, поставили дополнительно работников на входе, которые будут проверять температурный режим», – говорит Вячеслав Шевчук, директор Северодонецкого гуртового продовольственного рынка.

Как сообщалось ранее, в Луганской области агропродовольственные рынки открылись только в Рубежном и Сватово.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»