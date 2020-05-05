Снова в Мариуполе, но не медики: На Донетчине новые случаи COVID-19

В Донецкой области сегодня, 5 мая, лабораторно подтвердили еще 2 новых случая COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Положительные результаты ПЦР исследования получили 38-летние мариупольцы, мужчина и женщина. Они – из семьи больного COVID-19. Не медики», – уточнил губернатор.

На сегодняшний день состояние их здоровья – удовлетворительное, лечатся амбулаторно.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине 86 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них: 3 завершились летальным исходом, 14 пациентов выздоровели.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на день 5 мая в Украине коронавирусом заболели 12 697 человек (1 875 – выздоровели, 316 пациента скончались). На подконтрольной украинской власти территории Луганской области – 38 случаев (8 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 133 случая COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» – 162 случая заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека).