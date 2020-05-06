Бьют и кусают фельдшеров, повреждают авто: На Донетчине участились нападения на медиков «скорой» (Видео)

На медиков «скорой» участились нападения. При этом нарушители часто не несут никакой ответственности.

На майские праздники в Краматорске бригаду «скорой» «отблагодарили» за то, что они привезли в больницу девушку в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра ее отпустили домой, а парень, который ее сопровождал, повредил служебный автомобиль.

По словам медиков, парень начал себя вести агрессивно, выйдя на улицу, подошел к «скорой помощи» и ногой разбил боковое зеркало. Приехал наряд полиции, однако протокол составлен не был. Порекомендовали обращаться в суд, если ущерб – больше 500 грн.

А в Мариуполе в праздники сотруднику «скорой» чуть не откусили пальцы на руке. Фельдшер Дмитрий Данилов рассказал, что бригада «скорой помощи» возвращалась с вызова, когда увидели, что молодой парень несет собаку одной рукой за голову, другой – за хвост, и со всего размаха бьет об забор.

Как сообщил директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко (Краматорск), этот парень сначала истязал животное, затем бросил его под колеса авто. «Как только вышел наш сотрудник, наш фельдшер, который вынужден был выйти, чтобы работать с этой ситуацией, он получил серьезные удары по голове. А потом правонарушитель искусал нашего сотрудника», – рассказал Кияшко.

Полиция открыла уголовное производство, нарушителю грозят исправительные работы.

Но в большинстве случаев медики в полицию даже не обращаются. На протяжении года подали только 10 заявлений.

Игорь Кияшко уверен, что если бы ответственность за такие выходки была более жесткой, то это заставило бы правонарушителей задуматься над своим поведением.

Пользоваться спецсредствами для самозащиты, по действующему законодательству, медики не имеют права, отмечают правоохранители. И добавляют: чтобы защититься от таких нападений, бригада «скорой» должна вызвать полицию. «Ответственность может наступить в том случае, если медработнику нанесено какое-либо физическое повреждение. Тогда уже будет квалифицироваться по степени тяжести», – объясняет инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Таким нарушителям грозит наказание от штрафа до ограничения или лишения свободы.

С 2017 года в Верховной Раде лежит законопроект касательно усиления меры ответственности правонарушителей – по отношению к медикам. И медики надеются на законодательные изменения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»