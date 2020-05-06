Здоровье медиков: В Мариуполе проводят масштабное тестирование на коронавирус (Видео)

В Мариуполе проводят масштабное тестирование на коронавирус COVID-19 среди медиков.

Наталья работает в регистратуре Мариупольского центра первичной медико-санитарной помощи №1. К ней ежедневно обращаются десятки пациентов с опасными симптомами. Риск заразиться уже отпугнул многих друзей – общаются только по телефону.

Здоровье медиков во время пандемии – стратегическое задание. Поэтому в Мариуполе проводят масштабное тестирование на коронавирус среди медиков. Наличие коронавируса выявляют при помощи экспресс-тестирования.

Эта партия экспресс-тестов – благотворительная помощь от Фонда Рината Ахметова. Тесты распределяют по медицинским учреждениям Мариуполя.

«Всего мы передали Украине 300 тыс. экспресс-тестов, Мариуполь из них получил 15 тыс. Мы хорошо понимаем, что первичное тестирование людей с симптоматикой – это самый эффективный способ борьбы с эпидемией. Фонд Рината Ахметова передает это в мариупольские государственные больницы, и для пациентов это тестирование абсолютно бесплатно», – сообщила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

«Это второй транш городу компании "Метинвест" вместе с Фондом Рината Ахметова. Все это будет способствовать улучшению ситуации в городе и локализации вспышек, которые могут происходить», – отметил директор по персоналу комбината «Азовсталь» Группы «Метинвест» Константин Войцеховский.

Кроме экспресс-тестов, в больницы Украины Фонд Рината Ахметова передал медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

По словам заместителя городского головы Мариуполя Ксении Суховой, все те просьбы, которые город отправлял в Фонд, были полностью удовлетворены. «В тот момент, когда еще практически не было обеспечения из бюджета, было невозможно купить, мы уже получали эту помощь и активно работали», – сказала она.

Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19, для этого объединив ресурсы благотворительного фонда, футбольного клуба «Шахтер», компаний «ДТЭК», «Метинвест» и других активов СКМ.

Результаты тестирования медики узнают уже через 10 минут. Для Натальи негативный результат очень важен. «Теперь можно спокойно и дальше работать с людьми», – делится медик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»