Совет ЕС утвердил выделение Украине 1,2 млрд евро на преодоление кризиса, вызванного COVID-19

Совет ЕС принял предложение Еврокомиссии о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. 1,2 млрд евро предназначены для помощи Украине. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на сообщение Европейского Совета.

«Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить до 3 млрд евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров из числа стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического падения, вызванного пандемией COVID-19. Эти страны являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас даже больше, чем когда-либо ранее, абсолютно важно, чтобы мы оставались вместе и проявляли солидарность в реагировании на экономические и социальные последствия глобального кризиса», – говорится в сообщении.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и будет распределяться следующим образом: Албания – 180 млн евро; Босния и Герцеговина – 250 млн евро; Грузия – 150 млн евро; Иордания – 200 млн евро; Косово – 100 млн евро; Молдова – 100 млн евро; Черногория – 60 млн евро; Республика Северная Македония – 160 млн евро; Тунис – 600 млн евро; Украина – 1, 2 млрд евро.

Как отмечается, эта помощь ЕС поможет упомянутым юрисдикциям в покрытии роста объема неотложных финансовых потребностей, вызванных вспышкой COVID-19. Вместе с поддержкой МВФ, эти фонды помогут обеспечить макроэкономическую стабильность и создать пространство для использования ресурсов для защиты граждан и для преодоления негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Максимальный средний срок для погашения кредитов составляет 15 лет. Помощь будет предоставляться на основании меморандумов о взаимопонимании, которые должны быть согласованы между Еврокомиссией и каждой из стран-партнеров.

Текст такого решения Совета ЕС должен быть принят Европейским парламентом и Европейским Советом до того, как вступит в силу.