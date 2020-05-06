Чтобы вернуться домой: Более 200 человек не могут пересечь линию разграничения

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала командующему операции Объединенных сил список, в котором указаны более 200 человек, ожидающих пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

В Офисе омбудсмена отметили, что ограничительные мероприятия, введенные правительством Украины, в частности, временное приостановление работы КПВВ на линии соприкосновения, сделали невозможным стремительное распространение заболевания по территории государства. Однако это привело к разобщению семей и отсутствию возможности у украинских граждан с обеих сторон линии соприкосновения вернуться домой.

«Об остроте ситуации свидетельствуют многочисленные обращения, поступающие к уполномоченному ВРУ по правам человека с просьбой оказать содействие в возвращении домой и воссоединении семей. Для соблюдения указанного конституционного права, уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к командующему ООС и передала список из более чем 200 человек, которые имеют необходимость пересечь линию разграничения с гуманитарной целью», – отметили в пресс-службе.

«Омбудсмен выразила надежду, что в ближайшее время будет организовано пересечение линии разграничения этими лицами с учетом всех требований безопасности», – добавили в Офисе омбудсмена.

Как сообщалось ранее, на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях.