В Украине от COVID-19 вылечились уже более 2 тыс. человек

За все время пандемии коронавируса в Украине зафиксировано 13184 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки заболели 487 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 487 человек. Из них 24 ребенка и 72 медицинских работника. Были госпитализированы 118 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев, большая часть этих случаев – это люди, которые имели сопутствующие заболевания и входили в группу риска. При этом 118 пациентов выздоровели. В целом, за все время пандемии заболели 13184 человека. Из них 905 детей, а также 2251 медицинский работник. При этом в целом выздоровели 2097 человек, а летальных случаев – 327», – сообщил Степанов.

Министр также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (90), Львовской (39) и Черновицкой (37) областях, а также городе Киеве (68).

По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 85 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 86 случаев), в Луганской области – 42.