Сводка из зоны ООС за 5 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен, 1 получил боевые травмы. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Невельского – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибром 82 мм;

у Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, НВФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка – Петровское из минометов калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ открывали огонь по украинским позициям:

вблизи Орехово – из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия;

у Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Пивденного – из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции у Авдеевки.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 209 единиц. Применялись противотанковые управляемые ракеты, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", поселков шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка и села Сигнальное; на горловском направлении – район поселка шахты 6/7; на мариупольском направлении – окрестности сел Петровское (за пределами участка разведения сил), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. Накануне огнем были повреждены 5 домостроений и ограждение дома в селе Сигнальное, а также 2 домостроения в поселке Старомихайловка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.