RU
Все новости

Сводка из зоны ООС за 5 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

06.05.20 10:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен, 1 получил боевые травмы. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Невельского – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибром 82 мм;
  • у Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, НВФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка – Петровское из минометов калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ открывали огонь по украинским позициям:

  • вблизи Орехово – из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия;
  • у Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Пивденного – из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции у Авдеевки.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 209 единиц. Применялись противотанковые управляемые ракеты, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", поселков шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка и села Сигнальное; на горловском направлении – район поселка шахты 6/7; на мариупольском направлении – окрестности сел Петровское (за пределами участка разведения сил), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. Накануне огнем были повреждены 5 домостроений и ограждение дома в селе Сигнальное, а также 2 домостроения в поселке Старомихайловка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк