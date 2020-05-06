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В ВСУ за сутки выявили 1 новый случай заболевания COVID-19

06.05.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня, 6 мая, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) коронавирусом болеют 30 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 6 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 257 человек. У 97 человек изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

«За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Одесская область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – проинформировали военные медики.

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