Медики, которые недополучили 300% выплат за март получат их в ближайшее время, – министр

Медики, которые недополучили 300% выплат за март, получат их в ближайшее время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 мая, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Что касается марта. Еще 2 апреля мной был подписан приказ во исполнение соответствующего закона Украины, во исполнение соответствующих постановлений правительства и поручений президента. Был подписан приказ о выплате 300% окладов нашим медицинским работникам, работающим с COVID-19. После того были перечислены все без исключения средства на места. Подчеркиваю: все без исключения средства были перечислены еще в середине апреля», – сообщил Степанов.

По словам министра, медики должны были получить 300% должностного оклада за март.

«Получая многочисленные сигналы из разных городов, регионов Украины... там не так посчитали, там посчитали за два дня работы… Мы собрали соответствующую информацию из наших областей. Сегодня я обязательно подниму этот вопрос на правительстве. Вчера я провел селектор, в котором принимали участие заместители руководителей облгосадминистраций и руководители департаментов здравоохранения… Я сейчас обращаюсь ко всем нашим медицинским работникам, которые должны были получить заработную плату 300% за март месяц. Вы ее получите в ближайшее время. Мы вам это обещаем, под личную ответственность всех без исключения руководителей на местах. Потому что сумма средств в полном объеме перечислена. Поставлена задача до пятницы до конца дня отчитаться по каждой больнице, по каждому работнику», – сказал Степанов.