4 новых случая в одном населенном пункте: На Луганщине рассказали о заболевших COVID-19 (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки выявили 4 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, все – в пгт Новопсков. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 6 мая в области зарегистрированы 42 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. За сутки добавились 4 случая – это жители Новопскова. Из них 2 человека контактировали с заболевшими ранее, 1 человек находился на лечении с диагнозом "пневмония", еще 1 – контактный с ним (оба вернулись из Российской Федерации). Выздоровели 11 человек», – сообщили в центре.

«Возрастная структура заболевших: 0-17 лет – 3 человека (7,1%); 18-29 лет – 6 человек (14,2%); 30-49 лет – 17 человек (40,4%); 50-65 лет – 8 человек (19%); 65 лет и старше – 8 человек (19%). Проводится эпидемиологическое расследование по 231 подозрению на вероятное заражение коронавирусом. На стационарном лечении находятся 12 человек, лечатся амбулаторно – 19 человек», – добавили в центре.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 мая в Украине коронавирусом заболели 13 184 человека (2 097 – выздоровели, 327 пациентов скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 85 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 86 случаев).

В «ДНР» выявлены 142 случая коронавирусной инфекции COVID-19 (17 человек выздоровели, 4-ро скончались). В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).