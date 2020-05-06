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В «ДНР» рассказали, кто заболел коронавирусом

06.05.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» по состоянию на 10:00 сегодня, 6 мая, выявлены 142 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно проведенным 5 мая исследованиям, выявлены 9 случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные – из числа контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 1 медицинский работник и 1 сотрудник министерства внутренних дел ДНР. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

Всего с начала пандемии в «ДНР» подтверждены 142 случая COVID-19:

  • на лечении – 121 чел.;
  • выписаны – 17 чел.;
  • летальных случаев – 4 чел.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 мая в Украине коронавирусом заболели 13 184 человека (2 097 – выздоровели, 327 пациентов скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 85 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 86 случаев), Луганской области – 42 случая.

В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).

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