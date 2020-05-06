Карантин в Украине: Степанов рассказал, что изменится с 11 мая

С 11 мая в Украине начнут меняться условия карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Начиная с 11 мая мы меняем условия карантина на территории страны. Каких изменений оно будет касаться? Мы делаем смягчения по сравнению с тем, что у нас есть на сегодняшний день», – сказал Степанов.

Глава Минздрава проинформировал, что будет разрешаться прогуливаться в парках, скверах, зонах отдыха. Начнут работать учреждения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

Также начнут работать учреждения питания на вынос, летние площадки в кафе и ресторанах под открытым небом.

Разрешат тренировки спортивных команд на спортивных базах.

«Также предоставят возможность работать нашим аудиторам, стоматологам, юристам, адвокатам, нотариусам. Начнут работать наши парикмахерские, наши салоны красоты. Но весь этот перечень может работать исключительно, подчеркиваю, исключительно при условии соблюдения тех ограничений, которые установлены с точки зрения карантинных и противоэпидемических мер: это соблюдение дистанции, это соблюдение масочного режима и других мер», – сказал Максим Степанов.