Четвероногие помощники пограничников в зоне ООС: Названа топовая пятерка служебных собак (Фото)

Служебные собаки помогают пограничникам искать взрывчатку, наркотики, задерживать нарушителей в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), на КПВВ. О топовой пятерке служебных собак рассказали в Службе кинологического обеспечения Донецкого пограничного отряда.

Пограничники отмечают, что именно от темперамента служебной собаки зависят задачи, которые на нее возлагаются. А темперамент, конечно, связан с породой четвероногого.

Учитывая, что в районе проведения операции Объединенных сил основными являются умения находить оружие, взрывчатку, боеприпасы, а также наркотические вещества, четвероногих подбирают выносливых, способных долго нести службу, при этом не отвлекаясь на движение транспорта на КПВВ.

Так, спаниели на КПВВ Донетчины ищут наркотики, скрытые в ручной клади и личном транспорте. Благодаря компактному размеру животного и природной игривости их работа на контрольных пунктах максимально эффективна.

То же самое – с небольшими породами ягдтерьер и джек-рассел-терьер – они подвижные и непоседливые. Являясь охотниками от природы, они разыскивают оружие и боеприпасы как на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово», так и за их пределами, предупреждая осуществление возможных диверсий на мирной территории.

Натренирован на поиск взрывчатки и пес породы лабрадор, который является отличным компаньоном военнослужащего-кинолога. Он, как и другие породы, несущие службу вместе с пограничниками, способен спокойно реагировать на выстрелы, взрывы, продолжая выполнять свои задачи.

Немецкие овчарки Донецкого пограничного отряда, служебно-розыскные собаки, эффективны в поиске наркотиков.

А бельгийские овчарки малинуа отличаются также естественным бесстрашием, они эффективны при задержании и поиске людей, предметов. Их используют в службе не только на КПВВ и при поиске схронов, но и в портах, при осмотре судов.

После обучения в кинологическом центре Госпогранслужбы Украины – регулярные тренировки в подразделениях. Это значительно улучшает навыки четвероногих в службе. Именно Службе кинологического обеспечения уделяется особое внимание, ведь эффективность работы служебных собак – это выявление запрещенных и опасных предметов в районе проведения ООС.