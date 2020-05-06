По фактам обстрела НВФ жилых домов на Луганщине начато расследование

По фактам обстрелов жилых домов незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на Луганщине начато расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По фактам обстрелов незаконными вооруженными формированиями РФ населенных пунктов на линии разграничения в Луганской области начато досудебное расследование (ч.1 ст. 258 УК Украины). В течение последних дней ситуация осложнилась в поселке Золотое-4 Попаснянского района. Кроме позиций Объединенных сил обстрелы ведутся и по жилому сектору, что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права», – сказано в сообщении.

В прокуратуре констатировали, что 30 апреля в результате обстрела населенного пункта повреждены окна местной школы. 1 мая под огонь попали дома гражданского населения, есть повреждения жилья. Пострадавших нет.

«Досудебное расследование по уголовным производствам будут осуществлять следователи 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, процессуальное руководство – прокуроры управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области», – отметили в пресс-службе.