В Минфине рассказали, сколько бюджетных денег уже потрачено на борьбу с COVID-19

На предотвращение распространения COVID19 в Украине уже потрачено более 1,8 млрд грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что ведомство проводит постоянный мониторинг бюджетных расходов на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мероприятий по борьбе с коронавирусом.

«По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1349 млн грн средств местных бюджетов. Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID 19 составляет 2398 млн грн (512 млн грн – государственный бюджет, 1886 млн грн – местные бюджеты)», – проинформировали в Минфине.