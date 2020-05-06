Мариупольский вуз получил грант на лабораторию микроэлектроники и робототехники

Приазовский государственный технический университет (г. Мариуполь) получил грант на лабораторию. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Отмечается, что вуз подписал грантовое соглашение с Проектом.

По этому гранту в учебном заведении создадут «современное пространство профессиональной коммуникации и образования "UNIVER"» на базе новосозданной лаборатории микроэлектроники и робототехники и центра инновационного предпринимательства. Последний дооснастят программным обеспечением и вычислительной техникой. Пространство «UNIVER» будет оборудовано ноутбуками, мебелью, интерактивными досками, робототехническими наборами LEGO и другими устройствами для полноценной и эффективной работы его площадок. Стоимость оборудования составляет 1,5 млн грн.

«Для нашего университета это очень важный шаг в развитии машиностроения, металлургии и сварки. Имея такую лабораторию, мы сможем открыть новые направления подготовки студентов по микроэлектронике и робототехнике. Сегодня это популярные на рынке труда специальности. Преподаватели вскоре начнут разрабатывать учебные модули на базе нескольких специальностей, и с сентября 2020 года у нас будут новые направления подготовки высококвалифицированных специалистов», – отметил проректор по научной работе вуза Игорь Ленцов.

Также студенты и преподаватели университета планируют в дальнейшем сотрудничать с местным бизнесом, учеными и провести мастер-классы по робототехнике для мариупольских школьников.

Приазовский государственный технический университет основан в 1930 году. Сегодня в нем обучается более 6,5 тыс. студентов на 8 факультетах.